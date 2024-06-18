زلزال يضرب إيران ويخلّف عدداً من القتلى والمصابين

المصدر: ا ف ب

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أدى زلزال تناهز شدته خمس درجات الثلاثاء إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 120 آخرين في شمال شرق إيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

هزّ الزلزال مدينة كاشمر (شمال شرق) عند الساعة 13,24 بالتوقيت المحلي (09,54 ت غ)، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 120 آخرين، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي عن الحاكم المحلي حجة الله شريعتمداري.

من جانبه، قدر معهد رصد الزلازل الأمريكي أن قوة الزلزال بلغت 4,9 درجات، موضحا أنه وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وأضاف شريعتمداري أن الزلزال ألحق بشكل رئيسي أضرارا بمبانٍ قديمة في مناطق حضرية وريفية.

تقع إيران عند نقطة التقاء العديد من الصفائح التكتونية وتشهد نشاطا زلزاليا مرتفعا.

وفي مطلع عام 2023، أدى زلزال بقوة 5,9 درجات إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 800 آخرين في منطقة جبلية شمال غرب البلاد بالقرب من الحدود مع تركيا.

وفي نهاية عام 2003، ضرب زلزال بقوة 6,6 درجات مدينة بَمْ في جنوب شرق إيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 31 ألف شخص.

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