الإذاعة العامة الإسرائيلية: الجيش تلقى تحذيرات قبل هجوم 7 أكتوبر

المصدر: د ب ا

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ذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، في تقرير، أن الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أصدرت تحذيرات واضحة بشأن هجوم وشيك قبل أكثر من أسبوعين من شن حركة حماس هجومها من قطاع غزة في السابع من أكتوبر من العام الماضي.

وذكر التقرير أنه تم توضيح خطط للهجوم على قواعد عسكرية ومستوطنات واحتجاز نحو 250 رهينة، من بينهم نساء وأطفال، في وثيقة تم توزيعها داخل "فرقة غزة" التابعة للجيش الإسرائيلي في 19 سبتمبر الماضي.

وكان مصدر التقرير الوحدة 8200 التي تحظى بتقدير كبير، وهي وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي مسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية، ولكن من الواضح أن كبار الضباط في فرقة غزة تجاهلوه.

وكان السيناريو الأسوأ الذي جري النظر فيه هو أن بضع عشرات من الإرهابيين يمكنهم دخول إسرائيل من ثلاث نقاط.

وقال مراسل عسكري لهيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان النظام الأمني في ذلك الوقت يعمل على تهدئة قطاع غزة، من خلال تحسين ظروف المعيشة للسكان المدنيين، ومنح تصاريح العمل للفلسطينيين، ورفع القيود المفروضة على السلع".

وذكر المراسل أن الجيش الإسرائيلي اعتمد على أن الدفاعات الحدودية تصل إلى عمق الأرض، ولكن كل شيء انهار في السابع من أكتوبر، مضيفا أنه من الواضح أن كبار الضباط في "فرقة غزة" تجاهلوا هذه التحذيرات.

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