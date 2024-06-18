مقتل وإصابة 23 شخصا وفقدان 20 جراء انهيارات أرضية في الإكوادور

المصدر: وام

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لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة في منطقة جبلية بوسط الإكوادور، حسبما ذكرت الشرطة في البلاد.

وقالت الشرطة إن 16 شخصا آخرين أصيبوا بجروح، فيما فقد نحو 20 شخصا.

وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ في إقليمي تونجوراهوا وتشيمبورازو، حيث تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية.

وتوقعت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي موسم أعاصير فوق المعدلات الطبيعية في حوض المحيط الأطلسي، والذي يمتد من أول يونيو الجاري إلى 30 نوفمبر المقبل، بسبب ارتفاع درجات حرارة مياه المحيط الأطلسي والبداية المتوقعة لظاهرة "النينيا" المناخية.

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