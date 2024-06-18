حدث وتاريخ.. 18 يونيو 1429 القوات الفرنسية بقيادة جان دارك تهزم الجيش الإنجليزي بقيادة جون فاستولف بـ «معركة باتاي» 1940 الجنرال شارل ديغول يخاطب الشعب الفرنسي من راديو لندن وذلك بعد الاحتلال الألماني لفرنسا 1805 تنصيب محمد علي باشا والياً على مصر بعد ثورة الشعب والعلماء على الوالي خورشيد باشا 1979 توقيع «اتفاقية سالت- 2» بين أمريكا والاتحاد السوفييتي للحد من انتشار الأسلحة النووية والبالستية صورة التاريخ: 18 يونيو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App