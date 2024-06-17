إسرائيل: أهداف عملية رفح أوشكت على الاكتمال

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه "سيحقق قريبا أهدافه من الهجوم الذي يشنه في رفح".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم القضاء على نصف الوحدات القتالية التابعة لحركة "حماس" الفلسطينية، التي كانت تدير قطاع غزة قبل الحرب التي اندلعت في أكتوبر الماضي.

وتابع بالقول، إن حوالي60 إلى 70% من أراضي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة تخضع حاليا لـ"السيطرة العملية" للقوات الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع فقط قبل اكتمال العملية العسكرية في غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في رفح، التي تقع على الحدود مع مصر، في بداية شهر مايو الماضي. وكان الهدف المعلن منها هو تفكيك آخر الوحدات القتالية التابعة لحركة "حماس".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز