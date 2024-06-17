صادرات إسرائيل من الأسلحة تسجل رقماً قياسياً في 2023

المصدر: د ب ا

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سجلت صادرات الأسلحة الإسرائيلية رقما قياسيا جديدا العام الماضي، وفقا لأرقام رسمية. أعلنت وزارة الدفاع اليوم الاثنين أن صادرات الأسلحة الإسرائيلية ارتفعت إلى ما يعادل 9ر12 مليار دولار في عام 2023، وهو العام الثالث على التوالي الذي تحطم فيه صادرات الأسلحة الأرقام القياسية.

وتضاعفت صادرات الأسلحة الإسرائيلية خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن "إسرائيل تواصل نجاحها في تعاونها الدولي وصادراتها الدفاعية الصناعية حتى خلال عام تخوض فيه حربا".

وذكرت الوزارة أن 36% من الإيرادات جاءت من اتفاقات في مجال أنظمة الصواريخ والدفاع الجوي.

وتم تصدير نحو 48% من الأسلحة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ و35% إلى أوروبا و9% إلى أمريكا الشمالية. وذهبت نسب أقل من الصادرات إلى أمريكا اللاتينية وإلى أفريقيا بنسبة 1% فقط.

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