5.6 % ارتفاعاً في الناتج الصناعي الصيني خلال مايو الماضي

المصدر: وام

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ارتفع الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة في الصين، وهو مؤشر اقتصادي هام، بنسبة 5.6 بالمائة على أساس سنوي خلال مايو الماضي، وفق بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية اليوم "الإثنين".

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن الهيئة، أن قطاعي تصنيع المعدات والتصنيع فائق التكنولوجيا سجلا نموا قويا خلال الشهر الماضي، حيث ارتفع ناتجهما بنسبتي 7.5 بالمائة و10 بالمائة على التوالي مقارنة مع العام السابق.

وعلى أساس شهري، ارتفع الناتج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمائة خلال مايو الماضي قياسا إلى شهر أبريل المنصرم.

وخلال الفترة ما بين يناير ومايو الماضيين، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 6.2 بالمائة على أساس سنوي.

ويقيس الناتج الصناعي نشاط الشركات التي لا تقل العائدات السنوية الرئيسية لكل منها عن 20 مليون يوان (حوالي 2.81 مليون دولار أمريكي).

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