ترامب يسخر من مطالب زيلينسكي المالية ويتجه لمرشح أسود نائباً للرئيس

المصدر: واشنطن - وكالات

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تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه في حال فوزه بالانتخابات القادمة في نوفمبر، سيوقف دفع المليارات للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي خطاب أمام أنصاره في ديترويت مساء السبت، وصف ترامب زيلينسكي بأنه «قد يكون أعظم مندوب مبيعات بين السياسيين على الإطلاق».

وأضاف ساخراً: «في كل مرة يأتي (زيلينسكي) إلى بلادنا، يعود ومعه 60 مليار دولار، ثم يعود ليطالب بـ 60 أخرى... وهكذا دون نهاية، سأتعامل مع هذا الأمر».

وسبق لمرشح الرئاسة الأمريكي أن تحدث بشكل انتقادي عن استمرار المساعدة المالية لكييف، ووعد بأنه إذا أعيد انتخابه فإنه سيتمكن من حل الصراع الأوكراني في غضون 24 ساعة.

واستغل ترامب أول ظهور له، في الكنيسة 180 في ديترويت، للإشارة إلى أنه قد يعين مشرّعاً أسود، هو بايرون دونالدز (45 عاماً)، نائباً له.

وأقرّ ترامب بأن هذا النائب عن فلوريدا هو من بين الأسماء الموجودة في لائحته المختصرة لتولي منصب نائب الرئيس، قائلاً أمام الحشد المبتهج الذي ضم في صفوفه مئات الأشخاص «هل ترغب في أن تكون نائباً للرئيس؟ أعتقد أنه يود ذلك.

أقول لكم شيئاً واحداً، سيكون نائباً جيداً للرئيس أيضاً».

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