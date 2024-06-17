موسكو تهدد: سنحقق أهداف العملية العسكرية «بكل الوسائل»

المصدر: موسكو، فيينا - وكالات

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قالت روسيا، أمس، إنها ستحقق أهدافها العسكرية في أوكرانيا «بكل الوسائل الممكنة»، بينما ختمت قمة سويسرا أعمالها ببيان شهد غياب توقيع عدد من الدول المشاركة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في حديث لقناة «روسيا -1» نشر على تليغرام: «نرى كيف تقوم دول الغرب الجماعي والولايات المتحدة وفرنسا ودول أوروبية أخرى بتأجيج التوتر بلا كلل، وإثارة التوترات، والشروع بجولات جديدة من التصعيد.

بالطبع، لا يمكن أن يحدث كل هذا من دون رد من روسيا، وروسيا ستدافع عن مصالحها وستسعى بكل الوسائل الممكنة لتحقيق هدف العملية العسكرية الخاصة»، وفقاً لوكالة سبوتنيك.

وصرح بيسكوف، أمس، بأن الديناميكيات الحالية للوضع على الجبهات تظهر بوضوح أن وضع الأوكرانيين سيزداد سوءاً في المستقبل. وقال: «في كل مرة يعلن فيها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عن مبادرات سلام، وعندما تبذل محاولات للوصول إلى المسار السياسي والدبلوماسي، هناك ظروف معينة على الأرض في كل مرة تزداد سوءاً بالنسبة لأوكرانيا».

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيسكوف قوله إن بوتين لا يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا لكن ستكون هناك حاجة إلى ضمانات من أجل مصداقية أي مفاوضات.

قمة سويسرا

وفي فيينا، وافقت 80 دولة من أصل 93 دولة على الإعلان الختامي لـ «قمة السلام الأوكرانية»، في ختام فعاليات القمة أمس، والتي استمرت يومين. ومن بين الدول التي لم توقع ست دول من مجموعة العشرين لأهم القوى الاقتصادية في العالم، وهي: البرازيل والمكسيك والسعودية وجنوب أفريقيا والهند وإندونيسيا، وفقاً لقائمة نشرتها الدول السويسرية المضيفة.

كما لم تدعم دول أخرى مشاركة الوثيقة التي صدرت في منتجع بورجنشتوك الجبلي بالقرب من لوسيرن. وأخذت مسودة الإعلان الختامي هذا في الاعتبار ولا تدين موسكو صراحة.

وبدلاً من ذلك، فإنها تشير إلى ميثاق الأمم المتحدة، وجاء في النص: «على وجه الخصوص، نؤكد من جديد التزامنا بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة».

وذكر أنه يجب احترام مبادئ السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية ووحدة الأراضي لجميع الدول، بما في ذلك أوكرانيا.

ويدعو إلى تصدير الحبوب دون عوائق من أوكرانيا، والتي تعتبر مهمة بشكل خاص للدول الفقيرة في أفريقيا وأجزاء أخرى من العالم، فيما لم يتطرق إلى تصدير الحبوب من روسيا.

ميدانياً، أعلنت روسيا سيطرة قواتها على بلدة جديدة في جنوب أوكرانيا، في إطار مواصلة تقدمها على الجبهة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن «وحدات تابعة لمجموعة قوات الشرق حررت قرية زاغيرني في منطقة زابوريجيا، وسيطرت على مواقع أكثر ملاءمة».

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