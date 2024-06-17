بوتين يهنئ مسلمي روسيا والعالم بالعيد

المصدر: موسكو - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسلمي روسيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فيما أدى عشرات الآلاف من المسلمين في العاصمة الروسية، صلاة عيد الأضحى المبارك، في جامع موسكو الكبير.

وقال الرئيس الروسي في كلمته، بحسب الكرملين: «أهنئ بحرارة مسلمي روسيا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يعمل بالأخص على التقريب بين الناس، وترسيخ قيم الرحمة والعدالة والتسامح، والتفاهم المتبادل في المجتمع، ويكشف عمق القيم الروحية الراسخة للإسلام».

وأضاف: «من دواعي سرورنا أن تثري حياة الأمة الإسلامية بلادنا بالأعمال الصالحة، والمشاريع والمبادرات الجديدة في مجال الثقافة والتعليم»، مشيراً إلى أن المنظمات الإسلامية الروسية، تولي اهتماما كبيراً بالأسرة، والتربية الوطنية لجيل الشباب، وتسهم في وحدة الروس، وتطوير الحوار بين الأعراق والأديان.

وأكد الرئيس الروسي: «بالطبع فإن مساهمتهم في وحدة شعبنا، وفي تطوير الحوار بين الأعراق والأديان في روسيا أمر مهم».

وأدى عشرات الآلاف من المسلمين في العاصمة الروسية، أمس، صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع موسكو الكبير.

وأكد رئيس مجلس مفتي روسيا، راوي عين الدين، في خُطْبة العيد، أهمية التمسك بتعاليم ومبادي الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بالرحمة والتعاطف والإخاء، وتقديم المساعدة إلى مستحقيها.

وقامت السلطات الروسية بقطع عدد من الشوارع المحيطة بالجامع، واتخاذ إجراءات وتدابير أمنية إضافية، لضمان سلامة المصلين، الذين بلغ عددهم نحو 70 ألف مصلٍّ.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز