حدث وتاريخ.. 17 يونيو 1800 الفرنسيون يعدمون الطالب سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر. 1930 بريطانيا تعدم ثوار البراق فؤاد حجازي، محمد جمجوم وعطا الزير بسجن القلعة في فلسطين. 1972 إلقاء القبض على 5 موظفين في البيت الأبيض لتورطهم في فضيحة ووترغيت 2012 رودني كينغ، مواطن أمريكي كان ضحية اعتداء على أيدي شرطة لوس أنجلوس. صورة التاريخ: 17 يونيو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1800 الفرنسيون يعدمون الطالب سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App