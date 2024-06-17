حدث وتاريخ.. 17 يونيو

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1800 الفرنسيون يعدمون الطالب سليمان الحلبي لقيامه باغتيال قائدهم الجنرال كليبر.

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