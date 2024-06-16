نتنياهو يعلن التحقيق في إعلان الجيش عن هدنة تكتيكية في رفح

المصدر: د ب ا

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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن امتعاضه من القرار الذي اتخذه الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد والمتعلق بالإعلان عن "هدنة تكتيكية" في رفح تتزامن مع أول أيام عيد الأضحى بغرض تعزيز تدفق المساعدات الإنسانية وسط تأكيده على استمرار العمليات القتالية.

وقال نتنياهو: "فيما يتعلق بالأخبار التي سمعتها في وسائل الإعلام هذا الصباح لأول مرة، قلت إنها غير مقبولة بالنسبة لي ولم يجر تنسيقها معي. قالوا (في الجيش الإسرائيلي) إنه لا يوجد شيء من هذا القبيل".

واضاف رئيس الوزراء: "نعم، هناك فترات راحة قصيرة في محاور قصيرة لإدخال المساعدات الإنسانية، لكني لم أوافق على هذا، على وجه التحديد. وهناك تحقيق في هذا الأمر"، بحسب قناة "أي نيوز 24"الإخبارية الإسرائيلية.

وتابع نتنياهو: "من أجل الوصول إلى هدف القضاء على قدرات حماس العسكرية، اتخذت عددًا من القرارات التي لم تكن دائمًا ترضي الجيش. لدينا دولة لها جيش، وليس جيش له دولة".

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم الأحد عبر منصتي "إكس" و"تليغرام" عن "توقف تكتيكي" للعمليات العسكرية في رفح لتدفق المساعدات من الساعة 8 صباحا حتى 7 مساء (7 صباحا حتى 6 مساء بتوقيت وسط أوروبا).

وأوضح الجيش أن القرار تم اتخاذه بعد مشاورات مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.

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