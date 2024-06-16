روسيا تحرر رهائن مركز الاحتجاز في روستوف وتقضي على الإرهابيين

المصدر: وام

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أعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، تحرير الرهائن الذين احتجزتهم مجموعة من المسلحين داخل مركز احتجاز بمقاطعة روستوف وتصفية جميع الإرهابيين الـ6.

وجاء في بيان رسمي: "خلال عملية خاصة لتحرير الرهائن في مركز الاحتجاز التابع لدائرة السجون الفيدرالية الروسية في مقاطعة روستوف، تم القضاء على المجرمين، وتم إطلاق سراح الموظفين الذين كانوا محتجزين كرهائن دون إصابة".

واحتجز عدد من المسلحين موظفين اثنين من مركز احتجاز كرهائن بمقاطعة روستوف ومن بين هؤلاء المسلحين، مدانيين تم اعتقالهم نهاية 2023 خططوا لتفجير مبنى المحكمة العليا بجمهورية قراتشاي تشركيسيا.

وطالب المسلحون بمغادرة المركز مقابل إطلاق سراح الرهائن وسط تهديد الرهائن بالسلاح الأبيض.

وقالت مصادر إن المسلحين أعلنوا انتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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