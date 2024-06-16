حدث وتاريخ.. 16 يونيو 1830 بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر، والذي استمر قرابة 132 سنة وخلّف أكثر من مليون شهيد. 1888 المخترع ورجل الأعمال الأمريكي توماس إديسون يخترع أول جهاز تسجيل صوت (فونوغراف). 1926 مقتل عشرات الثوار والمدنيين بهجوم للقوات الفرنسية على قرية رنكوس السورية. 1963 السوفييتية فالنتينا تريشكوفا، أول امرأة تطير إلى الفضاء والوحيدة التي أجرت طيراناً فضائياً منفرداً. صورة التاريخ: 16 يونيو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1830 بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر، والذي استمر قرابة 132 سنة وخلّف أكثر من مليون شهيد. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App