حدث وتاريخ.. 16 يونيو

صورة
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

1830 بدء الاحتلال الفرنسي للجزائر، والذي استمر قرابة 132 سنة وخلّف أكثر من مليون شهيد.

Email
↑ أعلى