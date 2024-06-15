الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل 8 جنود بجنوب قطاع غزة

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل ثمانية من جنوده في جنوب قطاع غزة، حيث تستمر الحرب منذ ثمانية أشهر بين اسرائيل وحركة حماس.

وقال الجيش في بيان إن الجنود الثمانية قتلوا "خلال نشاط عملاني في جنوب قطاع غزة". وذكرت وسائل إعلام اسرائيلية عدة أن الجنود قتلوا بانفجار آليتهم لنقل القوات قرب مدينة رفح بجنوب القطاع المحاصر.

وبدأ الجيش الاسرائيلي هجوما على مدينة رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة، في السابع من مايو الفائت، رغم تحذيرات المجتمع الدولي كون المدينة تضيق بالنازحين الفلسطينيين.

واضاف بيان الجيش أن بين الجنود "الذين قتلوا في هذا الحادث"، الكابتن وسيم محمود (23 عاما). وقال الجيش إنه "تم إبلاغ عائلات" الجنود.

ومنذ بدء الهجوم الاسرائيلي البري على قطاع غزة في 27 اكتوبر، قتل 306 جنود اسرائيليين، بينهم الجنود الثمانية الذين قتلوا السبت، في حصيلة هي من بين الاسوأ بالنسبة الى الجيش الإسرائيلي في حادث واحد.

اندلعت الحرب في 7 أكتوبر بعد هجوم شنته حركة حماس من غزة في جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1194 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصًا ما زال 116 محتجزين رهائن في غزة، توفي 41 منهم، بحسب الجيش.

ردا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي هجوما واسع النطاق في غزة خلف 37296 قتيلا، معظمهم من المدنيين، وفقا لبيانات وزارة الصحة في حكومة غزة التي تقودها حماس.

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