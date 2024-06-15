ميلوني: اقتراحات بوتين حول السلام في أوكرانيا بمثابة دعاية

المصدر: أ ف ب

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رفضت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني السبت اقتراحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتفاوض حول السلام في أوكرانيا، معتبرة انها بمثابة "دعاية".

وقالت ميلوني بتهكم خلال المؤتمر الصحافي الختامي لقمة مجموعة السبع في جنوب ايطاليا "أن نقول لأوكرانيا إن عليها الانسحاب من أوكرانيا لا يبدو لي أمرا فاعلا كاقتراح تفاوض"، مضيفة "يبدو الأمر أشبه بمبادرة دعائية".

وأعلن بوتين الجمعة أن موسكو التي تستمر حربها ضد أوكرانيا منذ فبراير 2022، ستوقف إطلاق النار وتبدأ محادثات سلام "على الفور" ما إن تبدأ كييف فعلا سحب قواتها من الشرق والجنوب وتتخلى عن محاولتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ورفض الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي "انذار" بوتين الذي قال إنه "على طريقة هتلر"، كما رفض حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة على الفور تلك الشروط.

من جهته قال المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق السبت "ما نحتاج إليه ليس سلاما يتمّ إملاؤه، بل سلام عادل ومنصف يأخذ بالاعتبار سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

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