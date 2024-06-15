كامالا هاريس تعلن تقديم مساعدات لأوكرانيا قدرها 1,5 مليار دولار

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس السبت تقديم مساعدات تزيد قيمتها على 1,5 مليار دولار مخصصة لقطاع الطاقة والشؤون الإنسانية والأمن المدني في أوكرانيا.

واوضحت هاريس التي تشارك في قمة حول السلام في أوكرانيا التي تستضيفها سويسرا على مدى يومين في منتجع بورغنستوك الجبلي الفخم، أن المساعدات تشمل 500 مليون دولار من الأموال الإضافية لقطاع الطاقة.

كما سيتم إعادة توجيه 324 مليون دولار من المساعدات التي أعلنت عنها بالفعل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتلبية احتياجات الطاقة العاجلة.

وقالت هاريس في بيان "سيستخدم هذا التمويل لإصلاح منشآت الطاقة التي دمرتها الحرب وزيادة إنتاج الطاقة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص وحماية البنى التحتية للطاقة".

وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية الأمريكية كذلك 379 مليون دولار للمساعدات الإنسانية.

واضاف البيان أن هذه الأموال ستسهم في تلبية الاحتياجات العاجلة للاجئين والنازحين والمجتمعات المتضررة من الحرب.

وستمنح وزارة الخارجية مدعومة من الكونغرس، مبلغاً إضافياً قدره 300 مليون دولار يُخصص للأمن المدني الأوكراني.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز