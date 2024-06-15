القيادة المركزية للقوات الأمريكية تنقل رصيف غزة إلى ميناء أسدود جنوب إسرائيل

المصدر: وكالات

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دفعت التوقعات الخاصة بسوء حالة مياه البحر وارتفاع الأمواج، الولايات المتحدة إلى نقل الرصيف،الذى أقامته لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من مكانه مؤقتا.

وقالت القيادة المركزية للقوات الأمريكية(سينتكوم) إنه سيتم سحب الرصيف إلى ميناء أسدود بجنوب إسرائيل، لمسافة 30كيلومترا.

وأضافت (سينتكوم) في تغريدة على موقع/إكس:"إن توفير الأمان لرجالنا يتصدر أولوياتنا، وأن نقل الرصيف مؤقتا من مكانه سوف يمنع حدوث أضرار هيكلية به قد تنجم عن حالة مياه البحر الهائجة."

وأوضحت سينتكوم :" أن قرار نقل الرصيف مؤقتا يعد أمرا ضروريا لضمان مواصلته إيصال المساعدات فى المستقبل".

وأشارت القيادة المركزية للقوات الأمريكية إلى أنه ستتم إعادة الرصيف إلى مكانه عند ساحل غزة عندما تسمح ظروف الطقس بذلك.

وقالت سينتكوم:" منذ 17 مايو، تم إيصال أكثر من 3500 طن متري عبر هذا الممر البحرى مقدمة من المنظمات الإنسانية".

وكان الرصيف قد تضرر بفعل سوء حالة الطقس فىمايو، بعد قليل من انتهاء العمل به، وتسببت الأمواج العالية فى انفصال أربع سفن عسكرية بالمنطقة من مراسيها.

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