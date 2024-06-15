بوتين يضع شروطاً لمحادثات سلام وأوكرانيا ترفضها

المصدر: عواصم - وكالات

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تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس بوقف إطلاق النار في أوكرانيا إذا سحبت كييف قواتها من 4 مناطق، وتخلت عن خطط الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مهدداً بأنه «في حال رفضت كييف والغرب اقتراح السلام الجديد فستكون حينها الشروط مختلفة».

فيما أكدت كييف أن الشروط التي حددها الرئيس الروسي لبدء مفاوضات سلام مع أوكرانيا، «منافية للمنطق».

وطالب بوتين «بإلغاء كل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا باعتبارها من شروط محادثات السلام بشأن أوكرانيا».

وأوضح أنه «ينبغي للقوات الأوكرانية الانسحاب بالكامل من أراضي مناطق جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه، والتخلي عن الانضمام للناتو وبعدها تكون روسيا مستعدة لبدء المفاوضات».

واعتبر بوتين أن إرادة سكان مناطق دونباس ونوفوروسيا وخيرسون وزاباروجيه في أن يكونوا مع روسيا لا تتزعزع، وقد تم إغلاق هذه المسألة إلى الأبد.

ودعا إلى «تثبيت وضع إقليم شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوريزجيه وخيرسون باعتبارها أقاليم في روسيا في المعاهدات الدولية». وشدد على أنه «من غير الممكن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا دون مشاركة روسيا ودون حوار صادق معها».

وقال بوتين إن أي محاولات من قبل الغرب للاستيلاء على الأصول الروسية «ستكون سرقة، ولن تمر دون عقاب»،

وفي وقت لاحق، أعلن ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن الشروط التي حددها بوتين لبدء مفاوضات سلام مع أوكرانيا، «منافية للمنطق».

وقال في بيان«إنها مهزلة بالكامل، لذا مرة أخرى يجب التخلي عن هذه الأوهام والتوقف عن التعامل مع اقتراحات روسيا بجدية، لأنها منافية للمنطق».

الى ذلك، ينضم زعماء كبرى دول العالم إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة تنطلق، اليوم السبت، لاستكشاف سبل إنهاء الحرب لكن روسيا ليست مدعوة ولن يحقق الحدث هدف كييف المتمثل في عزل موسكو. وتشارك نائبة الرئيس الامريكي كاملا هاريس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقادة ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا واليابان في القمة التي ستعقد في سويسرا.

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