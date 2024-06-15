حدث وتاريخ.. 15 يونيو 1775 الكونغرس القاري في أمريكا يعين الجنرال جورج واشنطن قائداً عاماً للجيش الجديد 1937 إنجاز شق قناة موسكو - الڤولكا كمنشأة مائية فريدة يبلغ طولها 128 كيلومتراً 1957 بريطانيا تفجر أول قنبلة هيدروجينية تتويجاً لمشروع استمر 5 سنوات 2001 تأسيس منظمة شانغهاي من الصين وروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان صورة التاريخ: 15 يونيو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1775 الكونغرس القاري في أمريكا يعين الجنرال جورج واشنطن قائداً عاماً للجيش الجديد تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App