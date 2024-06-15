حدث وتاريخ.. 15 يونيو

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1775 الكونغرس القاري في أمريكا يعين الجنرال جورج واشنطن قائداً عاماً للجيش الجديد

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