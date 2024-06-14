الأونروا تستنكر ادعاءات إسرائيلية تستهدفها على محركات غوغل

المصدر: وام

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استنكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الادعاءات التي قالت إنها غير واقعية في الإعلانات الإسرائيلية التي تستهدفها على محرك البحث غوغل.

وأوضح جوناثان فاولر المتحدث باسم الأونروا في تصريحات له أن مزاعم اختراق الوكالة من قبل أي طرف لا تعكس الحقيقة وقال : "أجرينا تحقيقات متكررة واتخذنا إجراءات تصحيحية حين ظهرت ادعاءات بانتهاكات الحياد سواء أثناء الحرب في غزة أو قبلها".. ولفت إلى أنه لا يوجد ما يثبت تورط أي من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر على مستوطنات محاذية لقطاع غزة.

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