الولايات المتحدة تدرج جماعة إسرائيلية متطرفة على قائمة عقوباتها

المصدر: وام

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أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية إعتبارا من اليوم(الجمعة) مجموعة إسرائيلية متطرفة عنيفة تدعى "تساف 9" على قائمة عقوباتها لقيامها بمنع ومضايقة وإتلاف قوافل المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقال ماثيو ميلرالمتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية في بيان له إن أعضاء جماعة "تساف 9" عملوا على مدار أشهر، مرارًا وتكرارًا على عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك عن طريق إغلاق الطرق، وأحيانًا بعنف، على طول طريقها من الأردن إلى غزة، بما في ذلك في الضفة الغربية إلى جانب إتلاف شاحنات المساعدات وإلقاء المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة على الطريق.

ونوه البيان إلى أنه في 13 مايو الماضي نهب أعضاء جماعة "تساف 9" شاحنتين بالقرب من الخليل في الضفة الغربية تحملان مساعدات إنسانية مخصصة للرجال والنساء والأطفال في غزة ثم أشعلوا النار فيها.. وأكد أن الولايات المتحدة تعتبر توفير المساعدة الإنسانية

أمرا حيويا لمنع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتخفيف خطر المجاعة بها.

وحمل البيان الحكومة الاسرائيلية مسؤولية ضمان سلامة وأمن القوافل الإنسانية التي تمر عبر إسرائيل والضفة الغربية في طريقها إلى غزة وأكد أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع أعمال التخريب والعنف التي تستهدف هذه المساعدات الإنسانية الأساسية.. وتعهد بأن تواصل الإدارة الأمريكية استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لتعزيز مساءلة أولئك الذين يحاولون أو يرتكبون مثل هذه الأعمال الشنيعة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في ختام البيان : "نتوقع ونحث السلطات الإسرائيلية على أن تفعل الشيء نفسه".

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