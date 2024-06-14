بوتين يعد بوقف إطلاق النار حال تخلت كييف عن الانضمام للناتو

المصدر: أ ب

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وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة بإصدار أمر "فوري" بوقف إطلاق النار في أوكرانيا وبدء المفاوضات إذا بدأت كييف سحب قواتها من المناطق الأوكرانية الأربع المحتلة وتخلت عن خطط للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ويبدو أن مثل هذه الصفقة غير ناجحة بالنسبة لكييف، التي تريد الانضمام إلى التحالف العسكري وطالبت روسيا بسحب قواتها من جميع أراضيها.

قال بوتين في كلمة ألقاها في وزارة الخارجية الروسية في موسكو: "سنفعل ذلك على الفور".

جاءت تصريحاته في الوقت الذي يجتمع فيه زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في إيطاليا وفي الوقت الذي تستعد فيه سويسرا لاستضافة العشرات من زعماء العالم - ليس من بينهم قادة موسكو - في نهاية هذا الأسبوع لمحاولة رسم الخطوات الأولى نحو السلام في أوكرانيا.

قال بوتين إن اقتراحه يهدف إلى "حل نهائي" للصراع في أوكرانيا وليس "تجميده"، وشدد على أن الكرملين "مستعد لبدء المفاوضات دون تأخير".

تشمل المطالب الأوسع للسلام التي ذكرها الزعيم الروسي وضع أوكرانيا غير النووي، والقيود على قوتها العسكرية، وحماية مصالح السكان الناطقين بالروسية في البلاد.

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