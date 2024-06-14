روسيا: الاتفاق الأمني «الأمريكي - الأوكراني» مجرّد حبر على ورق

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

قللت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجمعة من أهمية اتفاق أمني أمريكي أوكراني أُعلن عنه أثناء انعقاد قمة مجموعة السبع ووصفته بأنه مجرّد "حبر على ورق".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن زاخاروفا قولها إن "هذه الاتفاقيات لا علاقة لها بشيء وليس لها قوة القانون".

والخميس، وقّعت أوكرانيا اتفاقات أمنية مع الولايات المتحدة واليابان، كانت الأخيرة ضمن سلسلة اتفاقيات مشابهة أُبرمت مع حلفائها الغربيين بما في ذلك بريطانيا وفرنسا.

تشمل الوثائق تعهّدات بمواصلة الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا على الأمد البعيد في ظل الحرب مع روسيا.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الاتفاقيات تهدف بشكل رئيسي إلى "القول للمواطنين الذين لا يزالون في أوكرانيا.. إن المجتمع الدولي يبدو وكأنه لا يزال معهم".

وقالت "في الحقيقة، إنهم يتجنبون أي مسؤولية قانونية من أجل مستقبل أوكرانيا".

وأفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بأن الاتفاق الممتد على 10 سنوات والموقع مع واشنطن هو بمثابة "جسر" إلى حلف شمال الأطلسي بالنسبة لبلاده.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز