استطلاع: الإسرائيليون يفضلون غانتس على نتانياهو كرئيس للوزراء

المصدر: د ب ا

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أظهر استطلاع للرأي أن الإسرائيليين يفضلون بيني غانتس، زعيم حزب الوحدة الوطنية، كرئيس للوزراء، على بنيامين نتانياهو رئيس حزب ليكود، وذلك بعد انسحاب غانتس من حكومة الحرب.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة "معاريف" عبر موقعها الإلكتروني، والذي يأتي على خلفية إنقاذ إسرائيل أربعة من الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة الأسبوع الماضي، حصل غانتس على تأييد 41% من المشاركين، مقابل 35% لنتانياهو.

ويظهر الاستطلاع تغيرا ضئيلا في وضع الكتل عموما، حيث أعطى 52 مقعدا لائتلاف نتانياهو الحاكم و58 للمعارضة.

ويعني هذا أنه إذا ما أجريت انتخابات اليوم، فلن تتمكن أي من الكتلتين من تشكيل ائتلاف دون دعم الأحزاب العربية.

وأجرت الاستطلاع مؤسسة بانيل فور آول، ويبلغ هامش الخطأ فيه 4ر4%.

كان غانتس أعلن يوم الأحد الماضي انسحابه من حكومة الحرب التي تم تشكيلها في إسرائيل عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس يوم 7 أكتوبر، بسبب خلافات في الرأي حول مستقبل قطاع غزة.

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