وفاة رجل برصاص الشرطة خلال عملية للقوات الخاصة في هامبورغ

المصدر: د ب ا

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لقي رجل حتفه برصاص الشرطة خلال عملية للقوات الخاصة في مدينة هامبورغ الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم الجمعة إن أفراد الشرطة تلقوا بلاغا من السكان قبيل منتصف الليل يفيد بوجود "رجل يقوم بتصرفات ملفتة للانتباه".

وعند وصول الشرطة يُشتبه في أن الرجل أطلق النار عليهم من شرفته. وبعد ذلك جاءت تعزيزات من فريق تابع للقوات الخاصة.

وبحسب بيانات الشرطة، أطلق الرجل أيضا بعد ذلك النار على القوات الخاصة، التي أصابت الرجل بطلق ناري أودى بحياته في مكانه.

ولم تتضح بعد خلفيات الواقعة التي حدثت في حي رالشتيت بهامبورغ. ولم تعلن الشرطة بيانات بشأن هوية الرجل.

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