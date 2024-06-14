«مجموعة السبع» تقرض أوكرانيا 50 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة

المصدر: عواصم - وكالات

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قال دبلوماسيون، لوكالة الأنباء الألمانية، إن دول مجموعة السبع وافقت، خلال قمة قادة المجموعة المنعقدة في إيطاليا أمس، على منح قرض لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، عبر استخدام المال الناتج عن الأصول الروسية المجمدة.

ومن المقرر أن تستخدم أوكرانيا حزمة القروض لتعزيز دفاعها العسكري ضد روسيا، وتمويل إعادة إعمار البنية التحتية وتمويل موازنة الدولة الأوكرانية.

وقالت الحكومة الأمريكية إنه تم تجميد نحو 280 مليار دولار من أموال البنك المركزي الروسي في الدول الغربية بسبب العقوبات المفروضة منذ الهجوم الروسي الشامل على أوكرانيا قبل أكثر من عامين.

في الأثناء، قالت مصادر بحلف شمال الأطلسي (الناتو) لوكالة الأنباء الألمانية، الخميس، إن الدول الأعضاء وافقت على خطة تشمل مساعدات أمنية ومهمة تدريب لأوكرانيا.

واجتمع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي أمس على أمل الاتفاق على خطة جديدة لتقديم مساعدة أمنية طويلة الأجل وتدريب عسكري لأوكرانيا، بعد أن وعدت المجر بعدم استخدام حق النقض «الفيتو» ضد الخطة طالما أنها ليست مجبرة على المشاركة فيها.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الذي ترأس اجتماع الخميس، إن القوات المسلحة الأوكرانية المحاصرة تحتاج إلى القدرة على التنبؤ على المدى الطويل بأنواع الأسلحة والذخيرة والتمويل التي يمكن أن تتوقع الحصول عليها.

من جهة أخرى، رحب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بالعقوبات الأمريكية الواسعة الجديدة المفروضة على روسيا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء عن عقوبات جديدة على أكثر من 300 كيان وفرد في مسعى لمنع روسيا من الحصول على المنتجات والخدمات اللازمة لاستمرار إنتاجها العسكري من أجل حربها على أوكرانيا. وتشمل العقوبات عشرات من الموردين الصينيين.

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