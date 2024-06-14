حدث وتاريخ.. 14 يونيو 1800 اغتيال القائد العسكري الفرنسي الجنرال كليبر في القاهرة على يد الطالب الأزهري سليمان الحلبي. 1846 أمريكا تستغل ثورة المستوطنين الأوروبيين بكاليفورنيا ضد الحكم المكسيكي وتضم كاليفورنيا إليها. 1982 نهاية الحرب بين إنجلترا والأرجنتين حول جزر فوكلاند، باستسلام القوات الأرجنتينيَّة و«عودة» الجزر لبريطانيا. 1989 الملكة إليزابيث الثانية تمنح الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان لقب فارس، وهو أرفع الألقاب ببريطانيا. صورة التاريخ: 14 يونيو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1800 اغتيال القائد العسكري الفرنسي الجنرال كليبر في القاهرة على يد الطالب الأزهري سليمان الحلبي. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App