حدث وتاريخ.. 14 يونيو

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1800 اغتيال القائد العسكري الفرنسي الجنرال كليبر في القاهرة على يد الطالب الأزهري سليمان الحلبي.

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