هزة أرضية بقوة 5.9 درجات تضرب الشرق الأقصى الروسي

المصدر: وام

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ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 5.9 درجات على مقياس ريختر إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي. وأفاد فرع المركزالجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية بأن الهزة وقعت في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا شرق روسيا على عمق 52 كيلومترا تحت قاع البحر وعلى بعد 87 كيلومترا من قرية أوست كامتشاتسك في الشرق الأقصى الروسي.

ولفت إلى أنه لم يتم تسجيل أي أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية، مشيرا إلى عدم وجود خطر حدوث تسونامي في المنطقة.

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