هجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية كييف

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أطلقت القوات الروسية وابلاً من الصواريخ والطائرات المسيرة على كييف وخمس مناطق أخرى في أوكرانيا خلال هجوم ليلي، حسبما قال مسؤولون، وذلك قبل عدة أيام من نشاط دبلوماسي مكثف يتعلق بالحرب التي دخلت الآن عامها الثالث.

قالت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 29 من أصل 30 هدفاً جوياً، بما فيها 4 صواريخ كروز وصاروخ باليستي من طراز «كينجال»، و24 طائرة مسيرة من طراز «شاهد». وقالت السلطات إن عدة أشخاص أصيبوا.

بدوره، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برد القوات الجوية، ووصفه بأنه «إنجاز يومي». وقال مسؤولان أمريكيان في وقت متأخر إن زيلينسكي ناشد شركاء أوكرانيا الغربيين مراراً بتوفير مزيد من منظومات الدفاع الجوي، وإن الولايات المتحدة وافقت على إرسال منظومة صواريخ «باتريوت» أخرى إلى أوكرانيا.

وينتظر أن يلتقي قادة مجموعة السبع، ومنهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس في إيطاليا، في قمتهم السنوية لمناقشة كيفية توفير مزيد من التمويل لأوكرانيا من أصول روسية مجمدة في بلادهم.

إلى ذلك، قالت روسيا إن بحارة من منطقة لينينغراد العسكرية الشمالية المتاخمة شمالاً للنرويج وفنلندا وبولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا، الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، شاركوا في تدريبات على نشر أسلحة نووية تكتيكية.

ويبدو من هذه الخطوة أن روسيا توسع المساحة الجغرافية المعلنة للتدريبات النووية لتشمل جنوداً من مناطق عسكرية تغطي تقريباً كل حدود روسيا مع الدول الأوروبية .

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