حدث وتاريخ.. 13 يونيو 1930 معاهدة بريطانية عراقية بإقامة قاعدتين عسكريتين في العراق مقابل حصوله على الاستقلال. 1325 الرحالة ابن بطوطة ينطلق في أول رحلة له حول العالم من مسقط رأسه مدينة طنجة المغربية. 2000 تشييع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد من دمشق إلى مسقط رأسه بلدة القرداحة. 1980 دول السوق الأوروبية تصدر إعلان البندقية الذي يؤيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. صورة التاريخ: 13 يونيو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App