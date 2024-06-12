بلينكن: الولايات المتحدة ستعمل على إتمام صفقة وقف إطلاق النار في غزة

المصدر: أ ف ب

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها لسد الفجوات و"إتمام اتفاق" وقف إطلاق النار في غزة، مضيفاً أن مطالب حركة حماس ليست كلها مقبولة.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال بلينكن إن الولايات المتحدة راجعت الاقتراحات التي قدمتها حماس الثلاثاء، مضيفاً أن "بعض التغييرات قابلة للتنفيذ، والبعض الآخر ليس كذلك".

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