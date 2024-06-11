الذهب يتراجع مع ترقب نتائج اجتماع الاحتياطي الاتحادي وبيانات عن التضخم

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لمعرفة تفاصيل عن خطط المجلس بشأن أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0317 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2302.89 دولار للأوقية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 2320.20 دولاراً.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو المقرر غداً الأربعاء فضلا عن نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 29.22 دولاراً للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 962.20 دولاراً، وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 893.60 دولاراً.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز