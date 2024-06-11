سويسرا تحتضن مؤتمراً للسلام في أوكرانيا

المصدر: عواصم - وكالات

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تستضيف سويسرا السبت والأحد المقبلين مؤتمراً سيكون بمثابة «خطوة أولى» لإيجاد الطريق نحو السلام في أوكرانيا، بحضور عشرات القادة من كل أنحاء العالم وفي غياب روسيا والصين.

وصرح وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس امسلدى تقديمه برنامج المؤتمر لوسائل الإعلام «نحن نجرؤ على التحدث عن السلام».

ويعقد «المؤتمر حول السلام في أوكرانيا» عقب اجتماع مجموعة السبع المقرر من الخميس إلى السبت في جنوب إيطاليا والذي سيشارك فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وسينضم زيلينسكي بعد اجتماع مجموعة السبع إلى ممثلي أكثر من 90 دولة ومنظمة في سويسرا، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وقال كاسيس إن «المؤتمر هو خطوة أولى، لكن لن تكون هناك عملية سلام من دون روسيا. السؤال لا يتعلق بمشاركة روسيا فيها من عدمها، بل متى».

وامتنعت برن عن دعوة روسيا للمشاركة في هذا المؤتمر، ويرتكز المؤتمر خصوصاً على خطة السلام المؤلفة من عشر نقاط التي طرحها الرئيس الأوكراني بهدف تحديد الوسائل الكفيلة بتحقيق «سلام عادل ودائم».

ميدانياً، قال حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوجوماز، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية. فيما قالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: واصلت الوحدات الروسية التقدم وحررت بلدة ستارومايورسكي بعد يوم من إعلان سيطرتها على قرية ريجيفكا.

في الأثناء، نفت أوكرانيا استيلاء روسيا على قرية ريجيفكا. وقالت وزارة الدفاع في بيان: بالنسبة لقرية ريجيفكا، حاولت موسكو تنفيذ عملية دعائية هناك. حيث تم تدمير علم روسي رفع في القرية ولا وجود للقوات الروسية.

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