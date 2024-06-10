ارتفاع خطر اندلاع الحرائق مع أول موجة حر في اليونان

المصدر: أ ف ب

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قال وزير أزمة المناخ فاسيليس كيكيلياس "الاثنين" إن اليونان تستعد لمواجهة أول موجة حر هذا العام اعتباراً من "الثلاثاء" مع درجات حرارة تتخطى 40 درجة مئوية وخطر اندلاع حرائق "مرتفع جدا".

وقال الوزير المسؤول أيضا عن الحماية المدنية للصحافة إن هذه الموجة تستمر ثلاثة أيام "وتبلغ ذروتها الأربعاء والخميس" و"سيكون خطر نشوب حرائق مرتفعا جداً في مناطق شاسعة من اليونان".

وتتوقع خدمة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة إلى 42 درجة مئوية في وسط البلاد بينما تعرضت اليونان لموجة حر شديدة في الأيام الأخيرة خاصة أثينا حيث ستصل الحرارة إلى 38 درجة مئوية الخميس.

وطلب كيكيلياس من اليونانيين "التعاون واليقظة لحماية الأرواح" والطبيعة فيما تسجل البلاد يوميا ما بين 30 إلى 40 حريق غابات محدودة حتى الآن.

وبينما لم يبدأ فصل الصيف تم تسجيل درجات حرارة قياسية خلال الأسبوع الأول من يونيو "الثلاثاء" الماضي، بحسب موقع "ميتيو" اليوناني مع درجات حرارة بلغت 39.3 درجة مئوية.

وشهد البلد المتوسطي المعتاد على موجات الحر، حرائق مدمرة وموجة حر عام 2023 استمرت أسبوعين، وهي مدة غير مسبوقة.

ثم شهد فصل شتاء يعد الأكثر سخونة على الإطلاق، ويخشى الآن من "صيف صعب للغاية" لناحية حرائق الغابات بحسب ما قال كيكيلياس الأسبوع الماضي.

وأتت الحرائق على نحو 175 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية في 2023 وقضى فيها أكثر من 20 شخصاً.



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