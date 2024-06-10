انكماش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.5 % خلال الربع الأول

المصدر: وام

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أظهرت أحدث بيانات مكتب الحكومة اليابانية الصادرة اليوم "الإثنين" انكماش اقتصاد اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، الذي سجل نمواً ربع سنوي بنسبة 0.1 في المائة.

وأشارت البيانات الأولية الصادرة اليوم إلى انكماش الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول بنسبة 1.8 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون انكماشاً سنوياً بنسبة 2 في المائة بعد نمو سنوي بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وذكر مكتب الحكومة اليابانية أن الإنفاق الرأسمالي في اليابان سجل خلال الربع الأول انكماشاً ربع سنوي بنسبة 0.4 في المائة وفقاً للبيانات المعدلة، في حين ظل معدل انكماش الإنفاق الاستهلاكي عند مستوى 0.7 في المائة دون تغيير مقارنة بالبيانات الأولية الصادرة في وقت سابق.

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