الائتلاف المدني بقيادة توسك يتجه نحو الفوز في الانتخابات الأوروبية في بولندا

المصدر: د ب ا

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يتأهب الائتلاف المدني الليبرالي المحافظ بزعامة رئيس الوزراء دونالد توسك للفوز في الانتخابات الأوروبية في بولندا بفارق كبير، وفقا للتوقعات الأولية.

ومن المتوقع أن يحصل حزب توسك على 2ر38%، وفقا لاستطلاعات الرأي التي أجراها معهد أبحاث الرأي "إبسوس" بعد الانتخابات.

ومن المتوقع أيضا أن يتمكن الائتلاف المدني من إرسال 21 نائبا إلى البرلمان الأوروبي.

وقال توسك الذي اتضحت مشاعر التأثر على وجهه مساء الأحد: "لقد انتظرنا 10 سنوات بالضبط للحصول على المركز الأول على منصة التتويج. أنا سعيد جدا".

وجاء أكبر حزب معارض، حزب القانون والعدالة الوطني المحافظ، في المرتبة الثانية بنسبة 9ر33% من الأصوات. لذلك فمن المتوقع أن يمثل حزب القانون والعدالة 19 عضوا في البرلمان الأوروبي.

وكان ثالث أقوى حزب هو الحزب الكونفدرالي اليميني المتطرف بنسبة 9ر11%، أو ستة أعضاء في البرلمان الأوروبي.

وحصل على المركزين الأخيرين الشريكان الأصغر في الائتلاف، اللذان يشكلان حكومة يسار الوسط مع حزب توسك. وحصل حزب "الطريق الثالث الديمقراطي المسيحي" على 2ر8%، ليكون له أربعة أعضاء في البرلمان الأوروبي، وحصل تحالف اليسار على 6ر6% من الأصوات وسيكون له ثلاثة أعضاء في البرلمان الأوروبي.

وقالت لجنة الانتخابات البولندية إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 2ر28% بحلول الساعة الخامسة مساء (15.00 بتوقيت غرينتش).

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