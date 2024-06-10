حدث وتاريخ.. 10 يونيو 1846 الحرب المكسيكية الأمريكية: جمهورية كاليفورنيا تعلن استقلالها عن المكسيك. 1882 مذبحة الإسكندرية.. كانت ذريعة بريطانية لاحتلال مصر وإنهاء حركة أحمد عرابي. 1940 إيطاليا تعلن الحرب على المملكة المتحدة وفرنسا وذلك في الحرب العالمية الثانية. 1985 إسرائيل تسحب قواتها من معظم الأراضي اللبنانية خلال الاجتياح عام 1982. صورة التاريخ: 10 يونيو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1846 الحرب المكسيكية الأمريكية: جمهورية كاليفورنيا تعلن استقلالها عن المكسيك. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App