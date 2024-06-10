حدث وتاريخ.. 10 يونيو

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1846 الحرب المكسيكية الأمريكية: جمهورية كاليفورنيا تعلن استقلالها عن المكسيك.

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