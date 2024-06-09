نتائج أولية تظهر تصدر حزب الحرية اليميني انتخابات البرلمان الأوروبي بالنمسا

المصدر: وام

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أظهرت نتائج أولية لانتخابات البرلمان الأوروبي في النمسا تصدر حزب الحرية اليميني الانتخابات محققا 27% بزيادة 9.8% مقارنة بالانتخابات الأوروبية السابقة، وهذه هي المرة الأولى التي يتصدر فيها حزب الحرية الانتخابات على مستوى البلاد فيما يحتدم التنافس على المركز الثاني بين حزب الشعب الحاكم، الذي يتقدم بشكل طفيف برصيد 23.5%، على الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي بلغ رصيده 23% من إجمالي الأصوات الانتخابية .

كما يتنافس على المركز الثالث حزب الخضر البيئي وحزب "نيوز" الليبرالي عند مستوى 10.5%.

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