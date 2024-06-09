الجيش الإسرائيلي يعلن استقالة أحد قياديه بسبب هجوم أكتوبر

المصدر: أ ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي استقالة مسؤول عسكري كبير في صفوفه بسبب ما اعتبره الفشل في الحؤول دون وقوع هجوم حركة حماس داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقال الجيش في بيان إن قائد الفرقة 143 البريغادير جنرال آفي روزنفلد أبلغ المسؤولين عنه اليوم (الأحد) نيته ترك مهامه (في الجيش الإٍسرائيلي)".

وأوضح "سينهي الضابط مهامه في المستقبل القريب".

وكتب روزنفلد في رسالة الاستقالة التي نشرها الجيش "على الجميع تحمل مسؤوليته وأنا المسؤول في الفرقة 143".

وأضاف "في السابع من أكتوبر، فشلت في مهمة العمر المتمثلة في حماية غلاف" غزة في إشارة إلى بلدات في جنوب إسرائيل عند الحدود مع غزة.

في أبريل كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الميجور جنرال أهارون حاليفا أول مسؤول رفيع المستوى يتنحى لفشله في الحؤول دون وقوع هجوم حماس غير المسبوق.

وفي رسالة الاستقالة قال حاليفا الذي خدم في الجيش مدة 38 عاما إنه يتحمل مسؤولية الفشل في الحؤول دون وقوع الهجوم.

وكتب "شعبة الاستخبارات تحت قيادتي لم ترق إلى مستوى المهمة المناطة بها".

شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما غير مسبوق في جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1194 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية.

خلال هذا الهجوم، خطف المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم محتجزين في غزة، بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37084 شخصاً في قطاع غزة، معظمهم مدنيون، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

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