النمسا تنتخب ممثليها في البرلمان الأوروبي

المصدر: وام

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فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في النمسا اليوم، لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي . وتتنافس في انتخابات البرلمان الأوروبي سبعة أحزاب على 20 مقعدا تمثل حصة النمسا في البرلمان الأوروبي.

أظهرت نتيجة استطلاع رأي أجرته الجمعية النمساوية للسياسة الأوروبية، أن 50% من نحو 6.37 مليون شخص لهم حق التصويت يرغبون في المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وتتوقع استطلاعات الرأي، فوز حزب الحرية النمساوي اليميني بالمركز الأول في انتخابات البرلمان الأوروبي بالنمسا، ويتنافس على إحراز المركز الثاني كل من حزب الشعب الحاكم، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

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