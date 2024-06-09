أوكرانيا تقصف واحدة من أكثر الطائرات الحربية الروسية تقدماً

المصدر: أ ب

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أعلنت أوكرانيا الأحد أن قواتها قصفت طائرة حربية روسية حديثة للغاية كانت متمركزة في قاعدة جوية على بعد حوالي 600 كيلومتر من الخطوط الأمامية، وذلك بعد أن سمح الحلفاء الغربيون لكييف باستخدام أسلحتهم لشن ضربات محدودة داخل روسيا.

جاءت الضربة بعد وقت قصير من سماح الحلفاء الغربيين لكييف باستخدام أسلحتهم لشن ضربات محدودة داخل روسيا. لكن لم يكن من الواضح على الفور ما الذي ضرب المطار الذي يُزعم أنه يضم طائرة سو 57 الشبحية ذات المحركين، والتي تم الإشادة بها باعتبارها الطائرة المقاتلة الأكثر تقدمًا في موسكو. تشير المسافة التي تفصلها عن أوكرانيا إلى أنها تعرضت على الأرجح لقصف بطائرات بدون طيار.

نشرت المخابرات العسكرية الرئيسية في كييف صورا عبر الأقمار الصناعية قالت إنها تظهر آثار الهجوم. إذا تم تأكيد ذلك، فسيكون ذلك بمثابة أول ضربة ناجحة معروفة لأوكرانيا لطائرة من طراز سو 57.

في إحدى الصور، يمكن رؤية علامات السخام السوداء وحفر صغيرة منتشرة على شريط خرساني حول الطائرة المتوقفة.

وفقا لمديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، وقعت الضربة السبت في قاعدة أختوبينسك جنوبي روسيا، على بعد نحو 589 كيلومترا من خط المواجهة.

لم يتضح على الفور الأسلحة المستخدمة، لكن بعد المطار عن أوكرانيا يشير إلى أنه من المحتمل أن يكون قد تعرض للقصف بطائرات مسيرة.

تأتي الضربة بعد أن سمحت الولايات المتحدة وألمانيا مؤخرًا لأوكرانيا بضرب بعض الأهداف على الأراضي الروسية بالأسلحة بعيدة المدى التي تزود بها كييف.

استخدمت أوكرانيا بالفعل الأسلحة الأمريكية لضرب روسيا بموجب توجيهات وافق عليها حديثا الرئيس جو بايدن والتي تسمح باستخدام الأسلحة الأمريكية لغرض محدود يتمثل في الدفاع عن خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

لكن بعد المدرج عن أوكرانيا، فضلاً عن التعليقات غير الرسمية من روسيا، تشير إلى الاستخدام المحتمل للطائرات مسيرة أوكرانية الصنع. منذ بدء الحرب قبل أكثر من عامين، كثفت كييف إنتاج الطائرات المسيرة المحلية واستخدمت الذخائر لضرب عمق روسيا، بما في ذلك محطة غاز بالقرب من سانت بطرسبرغ تقع على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال الحدود الأوكرانية.

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