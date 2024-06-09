مودي يؤدي اليمين رئيساً للوزراء في الهند لفترة ثالثة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أدى ناريندرا مودي اليمين رئيساW للوزراء في الهند اليوم الأحد لفترة ثالثة على التوالي.

جاء ذلك أمام رئيسة البلاد دروبادي مورمو خلال حفل كبير أقيم بقصر راشتراباتي بهافان الرئاسي في نيودلهي وحضره الآلاف من كبار الشخصيات ومنهم زعماء سبع دول في المنطقة ونجوم بوليوود ورجال صناعة.

ومودي هو ثاني من يتولى منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة على التوالي بعد زعيم الاستقلال جواهر لال نهرو.

ويتولى مودي (73 عاماً) منصبه لولاية ثالثة في أعقاب الانتخابات التي انتهت في الأول من يونيو بدعم من 14 حزباً في التحالف الوطني الديمقراطي الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا. وفي المرتين السابقتين فاز الحزب في الانتخابات بأغلبية مطلقة.

ويُنظر إلى النتيجة على أنها انتكاسة كبيرة للزعيم الذي يحظى بشعبية، إذ كانت استطلاعات الرأي تتوقع أن يفوز حزب بهاراتيا جاناتا بعدد أكبر من المقاعد التي فاز بها في عام 2019.

ويقول محللون إن من المرجح أن تشهد فترة مودي الجديدة تحديات مرتبطة بحشد الرأي العام حول قضايا سياسية مثيرة للجدل في ظل مصالح مختلفة للأحزاب والمعارضة الأقوى.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز