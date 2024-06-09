بدء التصويت في اليوم الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ اليونانيون الأحد التصويت في اليوم الأخير من الانتخابات الأوروبية الذي تشارك فيه معظم دول الاتحاد وفي طليعتها فرنسا وألمانيا، أكبر قوتين اقتصاديتين في الكتلة، على ما أفاد صحافيون وكالة فرانس برس.

وتجري عمليات التصويت الأحد في حوالي عشرين دولة لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي، في ختام ماراثون انتخابي قد يعيد تشكيل التوازنات السياسية في البرلمان الأوروبي مع توقع صعود اليمين المتطرف.

ودعي بالإجمال أكثر من 360 مليون أوروبي للإدلاء بأصواتهم لاختيار 720 عضوا في البرلمان الأوروبي، في انتخابات انطلقت في هولندا الخميس وأكدت بحسب التقديرات صعود "حزب من أجل الحرية" بزعامة اليميني المتطرف خيرت فيلدرز.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز