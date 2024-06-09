كوريا الجنوبية ترصد العشرات من بالونات القمامة أطلقتها كوريا الشمالية

المصدر: وكالات

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رصدت كوريا الجنوبية اليوم الأحد العشرات من البالونات الكورية الشمالية المملوءة بالقمامة في العاصمة سيئول ومقاطعة جيونجي المحيطة بها، مما دفع السلطات إلى الإسراع لاكتشافها وجمعها.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن هيئة الأركان المشتركة في البلاد قولها إن كوريا الشمالية أرسلت مرة أخرى بالونات يفترض أنها تحمل نفايات إلى كوريا الجنوبية يوم السبت، بعد أن أطلقت ما يقرب من ألف بالون مماثل عبر الحدود منذ الأسبوع الماضي.

وجاءت حملة البالونات الأخيرة بعد أن أطلقت جماعات مدنية كورية جنوبية بالونات كبيرة تحمل دعاية مناهضة لبيونغ يانغ إلى الشمال بين يومي الجمعة والسبت.

وقالت حكومة مدينة سول إنها تلقت تقارير عن حوالي 30 من هذه البالونات بحلول الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد

كما أبلغت مقاطعة جيونجي ومدينة إنتشون الساحلية غرب سول، عن إطلاق بالونات في مواقع مختلفة، بما في ذلك البحر الأصفر ومناطق سكنية أخرى جنوب الحدود مع كوريا الشمالية.

ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

ونصحت السلطات الأشخاص بعدم لمس هذه الأجسام التي أرسلها الشمال وطالبتهم بإبلاغ السلطات العسكرية أو الشرطة القريبة منها، محذرة من احتمال حدوث أضرار ناجمة عن البالونات.

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