حدث وتاريخ.. 09 يونيو 1898 بريطانيا تجبر الصين على التوقيع على عقد لتأجير هونغ كونغ بعد أن احتلتها عسكرياً. 1928 بداية البث التلفزيوني المنتظم من نيويورك ساعتين في اليوم وثلاث مرات في الأسبوع. 1967 الرئيس المصري جمال عبد الناصر يعلن تنحيه بسبب الهزيمة في حرب يونيو/حزيران. 1999 رانيا العبد الله تتوج ملكة على الأردن، يوم احتفال الملك عبد الله الثاني بتتويجه على العرش. صورة التاريخ: 09 يونيو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1898 بريطانيا تجبر الصين على التوقيع على عقد لتأجير هونغ كونغ بعد أن احتلتها عسكرياً. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App