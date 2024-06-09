حدث وتاريخ.. 09 يونيو

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1898 بريطانيا تجبر الصين على التوقيع على عقد لتأجير هونغ كونغ بعد أن احتلتها عسكرياً.

 

 

 

 

 

 

 

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