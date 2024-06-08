رجل يعتدى على رئيسة الوزراء الدنماركية في وسط كوبنهاغن

المصدر: وكالات

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلاً اعتدى على رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن في وسط كوبنهاغن.

وأكدت الشرطة "وقوع حادثة مع رئيس الوزراء" وأنه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 39 عاماً يوم الجمعة، قالت الشرطة إنه من المتوقع أن يواجه جلسة استماع يوم السبت.

ولم تقدم السلطات المزيد من التفاصيل ولم يكن من الواضح ما إذا كانت فريدريكسن قد أصيبت أم لا.

وقال شاهدا عيان، آنا رافن وماري أدريان، لصحيفة بي تي اليومية، إنهما رأيا رجلاً يسير باتجاه فريدريكسن ثم "دفعها بقوة على كتفها حتى تم دفعها جانباً". وشددا على أن رئيسة الوزراء لم تسقط.

وقال شاهد آخر، كاسبر يورغنسن، لصحيفة إكسترا بلاديت الشعبية إن رجلاً يرتدي ملابس أنيقة، بدا وكأنه جزء من وحدة حماية فريدريكسن، وضابط شرطة، قاما باسقاط المعتدي المزعوم.

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