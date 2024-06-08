ماكرون وبايدن يبحثان في باريس التحديات العالمية والقضايا الثنائية

المصدر: أ ف ب

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يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت في باريس نظيره الأمريكي جو بايدن الذي يقوم حاليا بزيارة لفرنسا.

وبعد مراسم الاستقبال الرسمية، يعقد الرئيسان محادثات ثنائية في مقر الإقامة الرسمي لماكرون، قبل أن يعقد ماكرون وبايدن مؤتمراً صحفياً.

ومن المقرر إقامة مأدبة عشاء رسمية لبايدن مساء اليوم.

ويقوم الرئيس الأمريكي حاليا بزيارة لفرنسا منذ عدة أيام. وقد وصل يوم الأربعاء وشارك في مراسم إحياء الذكرى الثمانين لعملية "إنزال نورماندي" التي ساعدت في إنهاء الحرب العالمية الثانية يوم الخميس.

وقال البيت الأبيض بشكل مسبق إن الزيارة الرسمية تعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين. ويعتزم بايدن وماكرون مناقشة مجموعة واسعة من التحديات العالمية والقضايا الثنائية.

من جانبها، قالت الحكومة الفرنسية إن الرئيسين سيناقشان تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في دفاعها ضد روسيا. كما سيبحثان الاستعداد لقمة مجموعة السبع المقررة الأسبوع المقبل في مدينة باري الإيطالية وقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الأمريكية واشنطن في تموز/يوليو المقبل.

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