غرب الولايات المتحدة يسجل درجات حرارة موسمية قياسية

المصدر: وام

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سجلت مناطق غرب الولايات المتحدة، درجات حرارة موسمية قياسية هذا الأسبوع تزامنا مع موجة حر مبكرة وشديدة وبلغتيوم الخميس الماضي، 44 درجة مئوية في لاس فيغاس و50 درجة مئوية في وادي الموت.

وذكرت بيانات هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن يوم الخميس يعتبر أول يوم في السنة يتم فيه تجاوز عتبة الـ44 درجة مئوية في لاس فيغاس بنيفادا، بينما حطمت مدن أخرى عدة أرقام قياسية موسمية.

إلى ذلك، انخفضت درجات الحرارة بشكل طفيف أمس الجمعة في بعض الولايات المعنية، إلا أن من المتوقع تسجيل درجات حرارة قياسية في أماكن أخرى، ولا سيما في نيو مكسيكو وتكساس.

وفي أريزونا، قال رجال إطفاء لوسائل إعلام محلية إن نحو 10 أشخاص كانوا يشاركون في تجمع انتخابي لدونالد ترامب، جرى نقلهم إلى المستشفى الخميس بسبب الحرارة الشديدة.

وذكر العلماء أن موجات الحرارة المتكررة هذه هي علامة لا لبس فيها على ظاهرة الاحترار المناخي ويتوقع أن تتضاعف وتستمر فترة أطول وتتكثف.

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