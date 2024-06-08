روسيا تعلن سيطرتها على بلدة في منطقة دونيتسك

المصدر: عواصم - وكالات

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أعلنت روسيا أمس سيطرتها الكاملة على قرية باراسكوفييفكا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، فيما اتهمت وزارة الخارجية الروسية أوكرانيا باستخدام منظومة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) التي زودتها بها الولايات المتحدة لقصف أهداف مدنية في منطقة بيلغورود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان «حسنت وحدات من المجموعة الجنوبية مواقعها على طول خط المواجهة وحررت بلدة باراسكوفييفكا».

وتقع هذه البلدة على مسافة نحو 25 كيلومتراً جنوب غرب مدينة دونيتسك عاصمة المنطقة التي أعلنت موسكو ضمها في العام 2022.

وفي وقت سابق، أعلن مسؤولون روس أن هجوماً صاروخياً على مدينة لوغانسك التي تسيطر عليها روسيا في شرق أوكرانيا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وقالت وزارة الحالات الطارئة «للأسف قتل ثلاثة أشخاص» فيما تمكن المسعفون من انتشال سبعة ناجين من تحت الأنقاض. من جهتها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا «أطلقت عمداً خمسة صواريخ ATACMS أمريكية الصنع على مناطق سكنية في مدينة لوغانسك».وأضافت «أسقطت الدفاعات الجوية الروسية أربعة صواريخ أمريكية.

أصاب صاروخ مبنيين». واتهمت وزارة الخارجية الروسية أمس أوكرانيا باستخدام منظومة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس) التي زودتها بها الولايات المتحدة لقصف أهداف مدنية في منطقة بيلغورود وحمّلتها المسؤولية عن مقتل نساء وأطفال.

ووجهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الاتهامات في مؤتمر صحفي عقد على هامش منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ.

وقالت زاخاروفا «إن شظايا صواريخ هيمارس ستكون بمثابة دليل على ما حدث». إلى ذلك، اعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن التأخر الأمريكي الطويل في الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف.

وقال بايدن خلال اجتماع مع زيلينسكي في باريس، إنه يريد «الاعتذار» عن التأجيل المستمر منذ شهور لحزمة مساعدات بقيمة 61 مليار دولار، وقد مررها الكونجرس أخيراً أواخر أبريل الماضي. وألقى بايدن باللائمة على بعض أعضاء الكونجرس «المحافظين بشدة».

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